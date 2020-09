Liberec potřebuje rychlejší železnici do Prahy, kraj o tom musí Správu železnic přesvědčit, shodují se kandidáti na hejtmana

Nynější hejtman a volební lídr Starostů pro Liberecký kraj Martin Půta zdůraznil, že kraj na stavbu či rekonstrukci železnice nemá přímý vliv, protože půjde o státní investici. Domnívá se však, že je velmi potřebná. „Je jeden z největších neúspěchů Československa za 102 let existence, že páté největší město v zemi – aglomerace, která má s Jabloncem a přilehlými městy 160 tisíc obyvatel – nemá normální železniční spojení. Nemluvím o VRT, která by jezdila 300 kilometrů v hodině, ale o normálním vlaku, který pojede 120 a mezi Libercem a Prahou pojede hodinu,“ podotkl.

Liberecký kraj je z železničního hlediska v rámci České republiky výjimečný ve dvou ohledech, z nichž ani jeden není něčím, čím by se mohl chlubit: Nemá ani metr elektrizované železniční tratě a nemá přímé železniční spojení svého krajského města s Prahou. Přímé rychlíky z metropole jezdí pouze do Turnova a do Tanvaldu. Jednou z ambicí politiků, kteří se ucházejí o křesla v zastupitelstvu a případně i v radě, je současný stav změnit.

Vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště , jenž do voleb vede společnou kandidátku KDU-ČSL a TOP 09 ( Společně pro kraj ), poukázal, že směr na Prahu není jediný, kde je zásadní problém s konkurenceschopností železnice. „V Libereckém kraji neexistuje rychlé a kapacitní spojení směrem na Prahu, ale ani na východ na Hradec Králové,“ zdůraznil. Zatímco z Liberce do Prahy není od roku 2005 vůbec možné dojet vlakem bez přestupu, do Hradce Králové sice přímé rychlíky jezdí, ale jízdní doba činí dvě a půl hodiny. Autem se to dá stihnout o hodinu rychleji.

Lídr kandidátky, starosta Janova Dolu a bývalý náměstek hejtmana ČSSD Josef Jadrný se domnívá, že Liberecký kraj málo spolupracuje na prosazování rychlejší železnice z Prahy do Liberce se Středočeským krajem. „Nedaří se to ani částečně zlepšovat. Čekáme na velký projekt Liberec–Praha, máme 17 studií, ale nedaří se nám v dohodě se Středočeským krajem dostat to na Mladou Boleslav, a pak pokračovat na Liberec. Je to o tom, že hejtmani Libereckého a Středočeského kraje společně tlačí na vládu, společně tlačí na ministerstvo dopravy a ukazují, jak je to důležitý spoj – celorepublikový,“ uvedl.

Proti tomu by nic neměl lídr krajské kandidátky Pirátů Zbyněk Miklík . Připomněl, že část nové trasy Praha–Liberec již začala Správa železnic připravovat. Jde o spojku z Lysé nad Labem do Mladé Boleslavi, která má zásadně urychlit pražsko-boleslavské spojení. Za chybu dosavadního vedení Libereckého kraje považuje, že Mladou Boleslaví to končí, protože studie proveditelnosti Správě železnic nevyšla.

Půta upozornil, že vzniklo již několik studií možných změn na trase Praha–Liberec, ale pokud jde o úsek v samotném Libereckém kraji, zatím z nich nic defitivního nevzešlo. To by chtěl změnit prostřednictvím další studie, kterou je ochoten „klidně platit z krajského rozpočtu“.

Starostka České Lípy, náměstkyně hejtmana a lídryně ANO Jitka Volfová je ale přesvědčena, že se ledy nové trati z Prahy do Liberce začínají hýbat. „Je to o penězích. Aby se mohlo udělat toto spojení, tak v terénu, který je v Libereckém kraji, to bude finančně nákladné. Ale myslím, že je to dobře nakročeno. Správa železnic už je ochotnější touto cestou jít,“ řekla s tím, že se snaží tlačit na ministry, které do resortu dopravy dosazuje její hnutí téměř již sedm let.

Jablonecký zastupitel Michal Švarc, který do krajských voleb vede SPD, považuje zlepšení železničního spojení z Libereckého kraje do vnitrozemí za důležité nejenom z hlediska osobní dopravy, ale i nákladní. Očekává, že pokud se do tratí investuje, vrátí se to i ve snížených nákladech na údržbu silnic. „Vidíme provázanost dopravy. Všechno zboží, které se podaří dostat z přetížených silnic na železnici, se nám odrazí ve stavu silnic II. a III. třídy a investice se nám vrátí,“ míní.

Opravy silnic jako příležitost k utrácení i ochraně přírody

Kvůli stavu silnic nižších tříd, které má kraj ve správě, čelí vedení kraje kritice. Podle Švarce nedává Liberecký kraj na údržbu silnic dost. „Když si promítnete, že ve správě kraje je 2100 kilometrů silnic II. a III. třídy a kraj na ně uvolňuje 500 milionů, mně to přijde jako nedostatečné,“ uvedl.

Shodne se na tom s Josefem Jadrným. Ten si myslí, že Martin Půta (jak připomněl, je též předseda dopravní komise Asociace krajů) mohl s vládou vyjednat vyšší příspěvky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která spolu s evropskými dotacemi zmíněnou půlmiliardu zdvojnásobuje. Podle Jadrného by ji mohla třeba zečtyřnásobit. „Čekal jsem, že z miliardy, která plyne každý rok, by mohla být miliarda a půl nebo dvě miliardy,“ řekl.

Hejtman Půta s tím však nesouhlasí. Upozornil, že kraj využívá i peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury a evropské dotace a v součtu má k dispozici miliardu. „Za posledních osm let se podařilo opravit 27,5 procenta z celkové délky všech krajských silnic,“ vyčíslil. Další peníze by chtěl získat prostřednictvím převedení části výnosu z daně z paliv do krajských rozpočtů.

O to by stál i frýdlantský starosta a volební lídr ODS Dan Ramzer. Jeho strana před krajskými volbami propaguje, aby kraj dostával z každého prodaného litru šest haléřů. „V ČR se ročně prodá asi 8 miliard litrů nafty a benzinu. Když vezmeme 6 haléřů z tohoto množství, tak je to 480 milionů korun, které se blíží 500, které potřebujeme na základní údržbu,“ poukázal.

Především by ale chtěl, aby vztah mezi kraji a státem dostal jasná pravidla – a to nejenom ve sféře peněz na dopravu a infrastrukturu. „Je to o pravidlech, o tom, že v roce 2000 převzaly kraje majetek od státu a stát jim do dnešního dne nedal nástroje, které mají jasná pravidla, aby svůj majetek spravovaly,“ dodal.