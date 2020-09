V úterý přibylo 1164 potvrzených případů covidu, dosud nejvíc

Celkem se za více než půl roku od prvních potvrzených případů koronaviru v Česku nakazilo 29 877 lidí, z nich se přes 20 tisíc už vyléčilo a 441 zemřelo. Množství aktuálně nemocných, tedy počet potvrzených případů nákazy po odečtení vyléčených a zemřelých, vytrvale roste přibližně od poloviny července, tehdy jich bylo přes dva tisíce. V minulém týdnu byly přírůstky nakažených opakovaně rekordní.

I počet lidí, kteří musí být kvůli covidu-19 léčeni v nemocnici, se v současnosti postupně zvyšuje. Za posledních čtrnáct dní vzrostl počet hospitalizovaných o stovku a počet pacientů ve vážném stavu se téměř zdvojnásobil.

Česká pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO) považuje situaci ohledně šíření covidu-19 v Česku za znepokojivou. Varovala, aby země neomezovala trasování kontaktů nakažených jen na ty s příznaky či těžkým průběhem infekce, ale aby zvýšila kapacity. Premiér Andrej Babiš (ANO) kritiku odmítl a organizaci vzkázal, aby raději mlčela. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zdůraznil, že Česko trasovat nepřestane, chce ale systém změnit a zefektivnit.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová na konci srpna v České televizi řekla, že hygienici stíhají trasovat do čtyř set nových případů koronavirové nákazy za den. Po posílení hygienických stanic a zapojení mediků a díky provozu informační linky 1221, která opět funguje od 1. září, odhadovala, že by se mělo zvládat trasování u 750 nových nakažených denně. O změně v trasování nyní diskutují experti ministerstva zdravotnictví, závěry by měli zveřejnit do pátku.

V Praze se virus šíří komunitně

Nejhorší situace s výskytem koronaviru je podle epidemiologů v Praze, jako jediná je na mapě okresů podle rizika nákazy v oranžovém stupni. Podle ministerstva zdravotnictví začal v hlavním městě komunitní přenos, od středy se tam tak opatření proti šíření koronaviru zpřísňují. Do obchodů a nákupních center je vstup znovu možný pouze se zakrytými ústy a nosem. Stravovací zařízení musejí být mezi půlnocí a 06:00 uzavřená.

Ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová ve středu ráno v České televizi uvedla, že v Praze zvažují zavedení roušek ve všech vnitřních prostorách. „Není na co čekat, k tomuhle budeme muset přistoupit. Zavedeme je asi k pondělku 14. září, když budou zavedeny i roušky ve školách, aby to bylo jednodušší. Je to návrh, který samozřejmě musíme projednat s magistrátem a s ministerstvem zdravotnictví,“ řekla.

Nejvýraznější relativní nárůst počtu nakažených za posledních sedm dní má nyní Pelhřimovsko, kde je 102 případů covidu-19 v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Nákaza se potvrdila mimo jiné v domově pro seniory v Humpolci. S péčí o seniory bude na žádost kraje od středy vypomáhat patnáct vojáků.