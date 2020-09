Česko se připravuje na volby. Schází lidé do komisí, pomoci mají dobrovolní hasiči

V pátek 2. řijna jsou místnosti otevřeny od 14 hodin do 22 hodin V sobotu 3. října od 8 hodin do 14 hodin

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října 2020 . Místnosti budou opět otevřeny od 14 do 22 hodin v pátek a od 8 do 14 hodin v sobotu .

Lidé s koronavirem a lidé v karanténě budou moci hlasovat alternativně:

Drive-in hlasování (z auta): 30. září od 7 do 15 hodin

Pobytová zařízení sociálních a zdravotních služeb v karanténě: 1. 10. od 7 do 22 hodin a 2. 10. od 7 do 18 hodin

Přenosná volební schránka: 2. 10. od 7 do 22 hodin a 3. 10. od 7 do 14 hodin