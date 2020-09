Už jedenáct obcí odmítá středočeskou část dálnice D3. Někteří jsou pro rozšíření silnice z Prahy do Tábora

Třicet let už trvají dohady a spory kolem projektu dálnice D3, jde hlavně o její středočeskou část za šedesát miliard korun. Spolek Alternativa středočeské D3 opakovaně tvrdí, že jde o předraženou a ekologicky náročnou dálnici. Nahradit ji chce méně radikálním řešením, které by zahrnovalo obchvaty měst a hlavně modernizaci a rozšíření stávající silnice I/3 z Prahy do Tábora.