Dálnice D3 severně od Budějovic je napůl hotová. Kvůli sporu o pozemek ale má díru

Neplatí to však pro celou jedenáctikilometrovou trasu Borek–Ševětín. Státu totiž dodnes nepatří jeden pozemek, což ovlivňuje provoz zhruba na kilometru dálnice. Podle mluvčí ŘSD Niny Ledvinové se po nové části dálnice zatím jezdí mezi 118. a 125. a mezi 126. a 128. kilometrem. Mezi 125. a 126. kilometrem se jezdí stále po staré silnici, takže se přejíždí přes středový pás.

Dálnice D3 má v budoucnu spojit Prahu, České Budějovice a hranice s Rakouskem u Dolního Dvořiště, kde naváže na rychlostní silnici z Lince. Zatím je hotová od hranic Středočeského a Jihočeského kraje až k Bošilci jižně od Veselí nad Lužnicí a loni na podzim se začalo jezdit také po krátkém úseku Borek–Úsilné, který odvedl dopravu z obydleného území na severním okraji Českých Budějovic, kudy vede stará silnice.

Kromě úseku Ševětín–Borek se staví i sousední část Bošilec–Ševětín. Po jejich dokončení v průběhu příštích dvou let již bude možné dojet po dálnici od krajské hranice až do Českých Budějovic. V příštím roce by pak měly začít práce na dálničním obchvatu krajského města, na který pak naváže úsek k hranicím. Stavba středočeské části dálnice začne až poté – snad v polovině příštího desetiletí.