Další spory o pozemek pod dálnicí: Tentokrát je v ohrožení 50metrový úsek D3

Celkem měří úsek Ševětín–Borek 10,6 kilometru a stát ho chce otevřít koncem příštího roku. Pokud by do té doby nedošlo k dohodě o zmiňovaném pozemku, tak by zůstalo nedostavěných asi 50 metrů dálnice a ŘSD v místě nařídí omezení rychlosti, jako je tomu u Tábora.

Letos v prosinci byla zprovozněna jedna polovina dálnice D3 mezi Ševětínem a Borkem, řidiči se tam ale tísní v obou směrech a mezitím budou silničáři stavět druhou polovinu dálnice.

Pozemek, o který jde, byl poprvé vyvlastněn už v roce 2014, ŘSD se ale tehdy odvolalo proti ceně a nakonec uspělo. V září 2017 pak nabylo právní moci vyvlastnění včetně snížené ceny, jenže ŘSD ve lhůtě 60 dní nezaplatilo. Majitel pak požádal, ať mu stát pozemek vrátí.

„ŘSD pochybilo tím, že jsme nezaplatili za vyvlastnění v řádném termínu. Nikdy jsme od firmy, která pro nás dělá celé majetkoprávní vypořádání, nedostali informaci o právní moci toho vyvlastnění, nedostali jsme od nich výzvu k zaplacení. Ale nebudeme se za to schovávat, pořád tady je odpovědnost investora. Člověk, který je zodpovědný za toto pochybení, už není v zaměstnaneckém poměru ŘSD,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

ŘSD: Ze strany majitele je jasný tlak na cenu

Letos v březnu nakonec podalo ŘSD druhý návrh na vyvlastnění. Jenže v listopadu v poslední den lhůty se majitel pozemku proti rozhodnutí o vyvlastnění odvolal.

„S majitelem pozemku paralelně jednáme. Z jeho strany je jasný tlak na cenu výkupu. Pokud se nepodaří pozemek pro stát získat a dálnici postavit vcelku, máme připraveno podobné řešení jako na D3 u Tábora kvůli nevůli k dohodě s majiteli Motocentra,“ dodal Rýdl.

U Tábora blokují bratři Bratránkovi z Motocentra dostavbu úseku dlouhého asi 400 metrů. Kvůli nedostavěné části D3 se v místě musí jezdit pomaleji. ŘSD přitom původně počítalo, že bude tento úsek dostavěný do konce letošního roku. Jenže i tam se spory o pozemek protahují.

Ministerstvo dopravy tam zatím na zbývající část dálnice nevydalo stavební povolení. České televizi to potvrdila mluvčí resortu Lenka Rezková. Podle ní zatím není vůbec jasné, kdy se stavba zprovozní.