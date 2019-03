ŘSD nabídlo odškodné za zrušený sjezd z D3 u Tábora

Ředitelství silnic a dálnic nabídlo odškodnění třem majitelům budovy táborského motocentra za to, že přijdou o možnost přijíždět k objektu po dokončení rekonstrukce dálnice D3. Podle informací České televize by dohromady měli dostat 7,5 milionu korun. ŘSD očekává odpověď do konce července. Po získání stavebního povolení by se mohla dálnice u Tábora otevřít do čtyř měsíců.