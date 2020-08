Přípravy na nový školní rok vrcholí. Někteří žáci zůstanou doma, jiné bude letos třeba vítání prvňáků

„Předpokládáme, že od prvního září nezaložíme ruce, ale pokusíme se nějakou distanční formou kontaktovat žáky,“ uvedl ředitel školy Luboš Zajíc. Škol, jejichž pedagogický sbor karanténa podobně zasáhla, je nyní podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) do desítky.

Prvního září se například neotevře základní škola v Pečkách na Kolínsku. Do karantény totiž muselo všech 75 zaměstnanců.

Roušky v Praze

Nejasno, jestli začne škola s rouškami ve společných prostorách, nebo bez nich, bylo až do nedělního večera v Praze, kde svítí na epidemiologickém semaforu oranžová.

„Pokud je krajská hygiena v Praze nařídit nechce, i když ten manuál o tom mluví, má na to právo, ale musí nám to nějakým jasným způsobem co nejdřív sdělit,“ uvedl prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. „Jsme teď opravdu zmatení,“ dodal.

„Vůbec nechápu, jak je možné, že několik desítek hodin před zahájením školního roku ředitelé škol v Praze nevědí, jestli budou, nebo nebudou mít děti roušky,“ reagoval na situaci člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání Martin Baxa (ODS).

Pražská hygienička Zdeňka Jágrová v neděli večer oznámila, že o nošení roušek ve školách mají rozhodovat jednotliví ředitelé. „Hygienická stanice hlavního města Prahy aktuálně nenařizuje nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení. Je plně v kompetenci ředitelů škol, zda dané doporučené opatření ve škole nařídí, či nikoli,“ uvedla v tiskové zprávě.

Odlišné bude letos například vítání prvňáků

Jasné naopak je, že skoro všude bude jiné vítání prvňáků. Nebude hromadné, ale po třídách. „Děti ošerpujeme a paní učitelka si je odvede do třídy. Tam bude pokračovat klasické vítání paní učitelky. Po dezinfekci k nám přijde další třída,“ popsala ředitelka pražské Základní školy genpor. Františka Peřiny Jarmila Pavlišová.

Tak jako v jiných školách, i zde bude platit zvýšená hygiena. Museli například určit, kde případně izolovat dítě s příznaky nákazy. „Paní zástupkyně odvede dítě do dané místnosti. Dítě tam uloží, bude s ním jeden pracovník a my zavoláme rodiče,“ řekla Pavlišová.

Na rodičích pak bude, jestli s dítětem půjdou k lékaři, nebo ne. Pediatři se přitom obávají, aby k nim nechodili i s mírnými příznaky. „Kontaktujte svého pediatra, kdykoliv to bude vyžadovat zdravotní stav vašeho dítěte, a ne vždy, když bude jevit jakékoliv projevy onemocnění,“ vyzvala pediatrička Hana Cabrnochová, která zároveň působí v Odborné společnosti praktických dětských lékařů.