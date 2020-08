Prvního září se neotevře do deseti škol, tvrdí Plaga. Pražští ředitelé chtějí jasné pokyny ohledně roušek

Podle plánu má začít nový školní rok v úterý ve školách. Výuku mají provázet přísná hygienická pravidla. Případná opatření proti koronaviru se budou řídit takzvaným semaforem pro oblasti s různým rizikem nákazy. Školy by se už neměly zavírat plošně. Některé už oznámily, že kvůli karanténě prvního září neotevřou.

„Stále se pohybujeme do deseti škol (které se neotevřou),“ uvedl Plaga. Podle něj je cílem, aby karanténní opatření ve školách byla co nejmenší.

Praha se dostala podle epidemiologů na takzvaném semaforu do oranžové barvy, při níž by se měly roušky nosit. Hygienici to ale zatím nenařídili. Podle Plagy je hlavní město „v přechodové fázi mezi zelenou a oranžovou“ a situace ještě není taková, aby se roušky plošně zavedly.