Divoký školní rok skončil. Ministerstvo jím prokličkovalo docela dobře, říká Plaga

Situace, která nastala letos v předjaří, byla bezprecedentní a zůstane neopakovatelná. I kdyby se opět objevila nebezpečná nemoc, kvůli které by vláda rozhodla o uzavření škol, všichni by již měli ponětí, jak na to. Letos v březnu však spadli do takřka neprozkoumaných vod výuky na dálku.

Podle předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové situaci v prvních týdnech nepomohlo ministerstvo školství svým způsobem komunikace. „Bylo by potřeba celkově zlepšit komunikaci ministerstva vzhledem k učitelům. Často se to komunikuje navenek k veřejnosti, a teprve potom se to dozvídá resort,“ poukázala.