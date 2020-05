„Efekt je socializační, nikoli vzdělávací,“ vyjádřil se k otevírání druhého stupně škol Plaga

Návrat žáků na pár týdnů do lavic v hygienických standardech po patnáctičlenných skupinách je podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) velký zátěžový test na organizační schopnosti ředitelů, na prostorové vybavení škol. „Uvědomujeme si, že plný návrat druhého stupně není možný,“ řekl.

Od začátku týdne mohou chodit do škol v patnáctičlenných skupinách děti prvního stupně. Od prvního června čeká návrat žáky ze speciálních škol pro lidi s postižením a také středoškoláky s praktickou výukou. O týden později se pak chystá návrat dětí na druhý stupeň a středoškoláků.

„Právě proto komunikujeme, že by se měli vrátit v nějaké konzultační formě. Pokud mluvíme o středních školách, celou dobu vnímáme, že ten červnový program je enormně zhuštěný, protože jsou tam maturity, jsou tam jednotné přijímačky, ale přesto má smysl v tom dobrovolném módu (…), aby se k tomu v jakékoliv formě vrátily,“ řekl dále Plaga.

Ze vzdělávacího pohledu to však valný přínos nemá, připustil přitom ministr. „Ten efekt je socializační, nikoliv vzdělávací,“ zdůraznil s tím, že smysl proto tento dobrovolný plánovaný návrat má.

Černý: Je otázka, jak se s tím školy popasují

„Abych řekl pravdu, trochu nás ten krok návratu druhého stupně překvapil,“ uvedl prezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel ZŠ Klánovice Michal Černý. Plagův pohled mu ale podle jeho slov přijde legitimní a rozumný.

„Na druhou stranu je otázka, jak my jako školy se s tím popasujeme. Co my konkrétně s těmi dětmi budeme dělat, kdo je konkrétně bude učit a jakou konkrétní náplň tomu jejich setkání dáme,“ řekl Černý. Navíc se kvůli tomu, že v lavicích bude moct být maximálně 15 dětí, nesejde třída celá, podotkl.