Schillerová odmítá požadavek měst a obcí. Chtějí dalších 13 miliard kvůli propadu příjmů

Svaz měst a obcí tento týden oznámil, že požádá vládu o dalších 13 miliard korun na pokrytí výpadků daňových příjmů obcí v souvislosti s koronavirem.

Stát už obcím poskytl na propad 13,4 miliardy korun. „Pokrylo to ale zhruba půlroční výpadek. Chceme proto otevřít debatu, že by bylo nejvhodnější, kdyby vláda dokázala vygenerovat stejné finanční prostředky a poslat nám je do konce roku,“ uvedl předseda svazu a kyjovský starosta František Lukl.

Podle něj mají obce připravené potřebné projekty. „Platí, že města jsou nejlépe hospodařící subjekty veřejné správy. Každá koruna od státu, která jim přijde, se mu vrací na DPH nebo odvodech. Z krize je nutné se proinvestovat,“ řekl Lukl k důvodům, kvůli nimž obce požádají stát o další podporu.

Například primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO) uvedl, že město mělo propad 300 milionů korun. „Díky kompenzaci jsme se dostali někam pod 200 milionů. Rozpočet máme přes dvě miliardy. Při optimistické variantě a při zahrnutí úspor v řádech desítek milionů se budeme v propadu pohybovat kolem deseti procent,“ uvedl.

Nevidím k tomu důvod, říká Schillerová

Ministryně financí ale s dalšími penězi pro samosprávy nepočítá. „Já rozhodně v tuto chvíli nevidím důvod, protože kompenzační bonus, my to máme spočítáno přesně, znamenal propad 5,5 miliardy. Poslali jsme 13,4 miliardy,“ argumentuje ministryně.

„Čili já myslím, že obce musí zapojit rezervy, které mají díky bezprecedentnímu výběru daní, které probíhalo v posledních letech,“ doplnila.