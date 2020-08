Z hudebníka politikem, ze sněmovny za bar. Nový dokument mapuje život Michala Prokopa

Později podepsal Antichartu, jak říká, ze strachu a nejistoty, a zkoušel uspět v popu. „Karel Kryl kdysi říkal, kdo neryl držkou v zemi, tak vlastně nežil. To musíte poznat. Tak si potom toho comebacku víc váží. Já to neumím popsat, co mi to dalo, ale v té hudbě to asi je.“ vysvětluje Prokop.

Režisér dokumentu Jiří Vondrák se s hudebníkem potkal na festivalu v Kyjově během normalizace. Text jedné z nejznámějších Prokopových písní dostal nový rozměr. „Měli jsme tenkrát stejnou šatnu a on měl tehdy ten nový hit Až si pro mě přijdou funebráci a já jsem zpíval ‚estébáci‘. Ono to zaleze do hlavy a pak přišla po vystoupení Framus Five pořadatelka a říká: pane Prokop, co jste nám to zazpíval,“ vzpomíná dokumentarista.

Za barem vyzpovídal tisícovku hostů

Po revoluci Prokop odešel z branže a vstoupil do politiky. „To moje motto, že nejtěžší bude změnit myšlení lidí, bylo daleko pravdivější, než jsem si tenkrát dokázal představit,“ říká Prokop.

Před dvaceti lety přišla nabídka moderovat talk show o lidech, kterým politika změnila život. Za třináct let se v baru Krásný ztráty vystřídalo tisíc hostů.

Nakonec se ale Prokop vrátil k hudbě a opět se svou kapelou. Hudební začátky mu připomíná i kytara z pozůstalosti Josefa Kainara.