Stavbaři prorazili tunel Mezno pro novou trať na jih Čech. Vlaky zde budou jezdit v roce 2022

Zprovoznění 4. železničního koridoru z Prahy na jih Čech je o krok dál. Stavbaři slavnostně prorazili tunel Mezno v úseku Sudoměřice–Votice. Je to druhý nový tunel na nově budované dvoukolejné železniční trati. Hotový by měl být do příštího roku, vlaky jím začnou jezdit ale později.