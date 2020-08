Před 75 lety se začali vracet českoslovenští letci, mezi nimi i Emil Boček

video Události: Výročí návratu československých letců do Prahy

„Vítal nás generál Boček. Každý se musel představit jménem, já řekl Boček. On se mě ptal, jestli nejsme příbuzní, a já: To nevím, pane generále,“ vzpomíná pilot nyní.

Před 75 lety se do Prahy vrátilo 54 spitfirů. Jeden z nich pilotoval armádní generál Emil Boček –⁠ poslední žijící pilot československých perutí královského letectva.

Po několika dnech i přes zákaz odjel Boček za rodinou do Brna. „Zabouchal jsem. Přišla matka: ,Kdo je?ʼ ,No já.ʼ ,Kdo já…ʼ Až jsem řekl Emil, otevřely se dveře,“ popsal. Pak následoval velký pláč a vítání.

Emil Boček má na svém kontě 26 bojových letů. Na konci války většinou ve svém stíhacím letounu doprovázel spojenecké bombardéry nad Německo. „Každý bojový let, co jsme letěli, jsem si vždycky říkal, že se vrátím, a že když se něco stane, potká to toho druhého,“ uvedl.

V řadách RAF působilo zhruba 2500 Čechoslováků

Shodou okolností byl Boček příslušníkem 310. československé stíhací perutě, která vznikla na Ostrovech jako první –⁠ už v červenci 1940. Pak byly postaveny ještě tři další –⁠ 312. a 313. stíhací a 311. bombardovací.

„Českoslovenští piloti zařazení v britském královském letectvu bojovali také v britských a polských leteckých perutích,“ poznamenal Jiří Rajlich z Vojenského historického ústavu.

Celkově v době druhé světové války bylo v RAF zhruba 2500 pilotů a techniků pozemního personálu z Československa. Skoro pět set z nich během svého nasazení zemřelo. „ Zhruba polovina padla v přímém boji. To znamená, že buď byli sestřeleni německými stíhači, nebo protileteckou obranou. Zbytek se stal obětí různých havárií,“ dodal Rajlich.

Přílet československých perutí RAF do vlasti připomíná v Ruzyni památník. Vznikl před pěti lety a má připomínat vítězný oblouk.