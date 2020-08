Volby z okének aut asi získají podporu, ve středu možnosti proberou na ministerstvu vnitra

Další variantou je hlasování formou prostředníka. I k tomu ale má řada stran výhrady. Do krajských a senátních voleb v tuto chvíli zbývají necelé dva měsíce, podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se však případné změny dají stihnout. Sejít by se kvůli tomu mohla mimořádně i sněmovna.

Případné hlasování z auta by asi bylo už ve středu

Pro část lidí říjnové krajské volby mohou vypadat jinak než před čtyřmi lety – kvůli karanténě by totiž neměli vstoupit do volební místnosti. Největší podporu má varianta, kdy by mohli hlasovat z auta.

Už před časem podobně fungovalo třeba testování na koronavirus. Takové hlasování by se ale pravděpodobně odehrálo už ve středu, nikoliv v pátek a sobotu, na kdy jsou volby vyhlášené.

Navrženo je i hlasování přes prostředníka

Několikadenní prodleva je nutná hlavně kvůli vyřazení lidí, kteří volili z auta, z běžných seznamů. Ministerstvo ale navrhlo čtyři možnosti – včetně hlasování přes prostředníka.

Předseda ústavně-právního výboru sněmovny Marek Benda (ODS) uvedl, že tuto možnost ve straně pokládají za protiústavní a nebezpečnou, protože se může stát, že se objeví prostředníci, kteří budou mít sto až dvě stě zmocnění z nějaké lokality.

„Tady jsme velmi obezřetní – nám dává větší logiku zprostředkovat tu cestu co nejblíže člověku, třeba i cestou toho korespondenčního (hlasování – pozn. red.),“ uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.