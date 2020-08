Odměny za práci v době koronaviru přijdou zdravotníkům během října, termín ale kritizuje část opozice

Vrchní sestra Soňa Hájková patří mezi dvě stovky zdravotníků, kteří se na jaře v pražském Motole starali o pacienty s koronavirem. Od nemocnice už dostala odměnu v řádech desítek tisíc. „Odměna samozřejmě byla příjemná, ale nebyl to důvod, proč jsme to dělali,“ říká vrchní sestra na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny při 2. lékařské fakultě a Fakultní nemocnici Motol.

„Všichni dostávali stejné peníze, protože to bylo za to, že se pohybovali ve vysoce infekčním prostředí,“ upřesnil ředitel FN Motol Miloslav Ludvík.

Sestry a lékaři pracující na bývalých covidových jednotkách ale dostanou další prémie. A s nimi podle nedávného rozhodnutí vlády i drtivá většina ostatních sester a lékařů, kteří pracují v nemocnicích. Může jít až o 150 tisíc lidí. „Jedná se i o všechny, kterým byla narušena normální neuropsychická zátěž, protože nevěděli, jestli pacient proti nim má covid, nebo nemá covid,“ dodal předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel.

Zatímco lékaři a sestry mají dostat 75 tisíc hrubého, nezdravotnickým pracovníkům vyplatí stát 30 tisíc. „Peníze by měly přijít zdravotníkům v říjnu, na začátku října tak, aby je dostali ve výplatě,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. A na dotaz, zda to není moc pozdě, půl roku po nejvyšším nasazení, ministr dodal: „Můžeme se bavit, že je to trochu pozdě, ale nejsou to úplně malé peníze.“