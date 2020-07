Vláda v pondělí projedná převzetí chytré karantény armádou, oznámil mluvčí ministerstva obrany

Jan Pejšek neměl informace o tom, zda o případném převzetí projektu od ministerstva zdravotnictví s armádou jedná ještě v neděli premiér Andrej Babiš. Ten to sdělil ve svém facebookovém pořadu Čau lidi.

„Chytrá karanténa funguje, je co zlepšovat, samozřejmě. My o tom budeme dneska diskutovat s armádou večer. Armáda funguje perfektně a je otázka, jestli by to celé znovu neměla řídit,“ uvedl v neděli předseda vlády.

Podle něj se nedaří dostatečně propojit IT systémy a hygienické stanice, které postupně musí přejít na modernější metody fungování. Problémy byly podle premiéra v Moravskoslezském kraji, kde jsou jedny z aktuálních ohnisek epidemie.