video Sídliště památkou? Na severu Čech to zvažují

„Nejde jenom o panelové domy, ale jde o to, jakým způsobem byla celá ta část pojednána, že součástí jsou veřejné budovy, jsou tam občanské stavby, jako jsou školy, školky, jesle a třeba i náročné parkové úpravy včetně uměleckých děl,“ říká Lucie Radová z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.

Postupně mají jít v litvínovské čtvrti Janov na Mostecku k zemi další tři panelové domy. „Jedná se o bezpečnostní a hygienické riziko,“ vysvětluje starostka Litvínova Kamila Bláhová (ANO). Památkáři ale zvažují, že by některá sídliště bylo vhodné začít chránit.

Adeptem by mohl být Most - město s unikátním konceptem. Jeho stavitelé řešili i obvyklý směr větru, aby ve městě obklopeném doly zajistili co nejčistší ovzduší.

Názory na ochranu se ale různí. „Je určitě dobré chránit, ale ne vždy za každou cenu. Je potřeba, aby se tam lidem dobře žilo,“ vysvětluje Jana Jungmanová z Veřejné kulturní inciativy Most.

Podle obyvatele starého Mostu Jana Rolníka si ale sídliště nezaslouží, aby bylo chráněné. „Památky tam nejsou, jako byly ve starém Mostě,“ vysvětluje.

V Litvínově už památkově chráněné místo je

Památkově chráněná je už ale například jedna lokalita v Litvínově. Výstavba sídliště zde začala ve 40. letech minulého století. Vzniklo proto, aby měli zaměstnanci chemičky kde bydlet.

„Pokud chtějí udělat nějakou stavební úpravu, rekonstrukci, cokoliv, tak musí podat ohlášení na úsek památkové péče a konzultovat to. Týká se to mimochodem i zeleně,“ přiblížila mluvčí Litvínova Jitka Pavlíková.