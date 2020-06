Ministerstvo bude denně zveřejňovat mapu rizikových regionů, při zhoršení situace se zase zavedou roušky

Podle Piskaly je ale pozitivní fakt, že navzdory vysokým přírůstkům nemocných nepřibývá lidí v nemocnicích. „Je vidět velký rozdíl mezi první vlnou a tím, co zažíváme teď. První vlna byl velký nápor na zdravotnická zařízení, bylo období, kdy lidé zabírali i 400 lůžek. To se teď neděje.“

Červeně systém zpětně vyhodnotil Ostravsko, Prahu a Domažlicko na začátku dubna, černě byla označená Praha 27. března. V současné době má Praha trojku, Ostrava-město a Karviná šestku a Frýdek-Místek čtyřku.

Prvním krokem budou roušky

Zhruba 30procentní roli hraje ve skórovacím systému denní změna počtu nakažených, zbytek tvoří trend za posledních sedm dní. Jeden bod může být přidělen za více než padesátiprocentní nárůst proti předchozímu dni, čtvrtinový podíl rizikových skupin mezi nakaženými nebo více než padesátiprocentní nárůst hospitalizací.

V části hodnotící sedmidenní trend jsou dvěma body hodnoceny průměrné nárůsty o více než pět případů za posledních sedm dní nebo statisticky významné zhoršení trendů. Bod může být regionu přičten také za nárůst hospitalizací, zasažení rizikové populace během sedmi dnů nebo omezení nákazy na obec či okres.

„Systém není dogma. Neumí zohlednit úplně všechny aspekty, které sledujeme,“ dodal k tomu koordinátor pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření Rastislav Maďar. Skupina podle něj připravila pro krajské hygienické stanice doporučení podle míry rizika. „Když se situace zhorší, půjde se opačným směrem, než se opatření uvolňovala,“ uvedl. Prvním krokem je zachování roušek, pak nařízení rozestupů a omezení kapacity hromadných akcí. Při vysokých stupních rizika by pak mohlo následovat lokální omezení pohybu.

Mapu rizikových regionů a data o počtech nově nakažených za předchozí den bude ministerstvo podle Duška zveřejňovat zhruba v 17:00. Dosud byla dílčí data prezentovaná už ráno. „Velmi často nejsou ještě správně přiřazená ke krajům, vyvolává to nepřesnosti,“ dodal.

Čísla jsou horší než v Polsku

Situace za hranicemi je stabilní, i když na některých místech, třeba na severu Německa, vznikají jistá ohniska. V přepočtu na počet obyvatel zůstává ale nejvíce nakažených ve střední Evropě právě u nás.

„Včera na jeden milion Čechů připadalo 314 nakažených, v Polsku to bylo o něco méně a například v Itálii to je méně než tři sta. Švédsko zvolilo benevolentnější postup, zatím to vypadá, že se jim to nevyplatilo. Místo toho, aby čísla klesala, tak stále rostou,“ uzavřel Piskala.