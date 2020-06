Bez omezení na koupaliště i do zoo. Lidé už nemusí dodržovat rozestupy

Na kouplištích, v zoologických a jiných zahradách, muzeích, galeriích, hradech, zámcích a dalších podobných zařízeních byl zrušen limit deset metrů čtverečních na člověka a povinné rozestupy mezi lidmi. Provoz se tak vrací ke stavu, který byl běžný před koronavirovou pandemií. Výjimkou jsou roušky, které ještě lidé musejí mít ve vnitřních prostorech.

Roušky by mohli Češi úplně odložit 1. července, kdy nebudou povinné už ani uvnitř objektů nebo ve vozidlech veřejné dopravy. Vzhledem k epidemiologické situaci by však povinnost nosit roušky v budovách a MHD ještě mohla platit v nekterých regionech, kde nových případů nákazy stále výrazněji přibývá. Od července by měl být povolen i noční provoz restaurací a dalších podniků.

Snadnější provoz pro zaměstnance

Uvolnění opatření vítají například v jihočeské zoo v Hluboké nad Vltavou. Ředitel zahrady Vladimír Pokorný v ČT řekl, že ani omezení, kdy do zoo mohlo jenom 1500 lidí denně, žádné větší problémy nezpůsobilo. „Počasí, které panuje v posledních dnech, opravdu nahrává tomu, aby sem přišlo do těch 1500 lidí,“ řekl s tím, že ani nemuseli omezovat vstup do areálu.

V zoo však i nadále zůstává pět míst, kde by si návštěvníci měli dezinfikovat ruce, například na záchodech, u občerstvení nebo u vstupu do areálu. Zahrada v pondělí otevřela i vnitřní prostory, do kterých doposud lidé nesměli. Pokorný doplnil, že provoz v zoo bude nyní pro zaměstnance mnohem jednodušší.