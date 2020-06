V nových podmínkách pro dlužníky je stále nulový posun, poslanci jednání pozastavili

V některých firmách zaměstnávají i lidi s exekucemi. V praxi to pro ně ale znamená hlavně více administrativy. Kvůli následkům koronaviru by to za čas mohl být problém. „Odhadem na dvacet zaměstnanců s exekucemi bychom potřebovali téměř jednu pracovní sílu, samozřejmě to nebude do budoucna možné,“ vysvětlil generální ředitel TV Facility Group Tomáš Volek.

Lidem v exekucích by mohla pomoci projednávaná novela. Resort spravedlnosti v ní navrhuje princip jeden dlužník, jeden exekutor. Vládní návrh počítá s takzvaným modelem sněhulák: exekutora si volí u první exekuce věřitel. U něj se pak nabalují i případná další řízení.

„My si od toho slibujeme, že to řízení bude levnější, dlužník bude vědět, na kterého exekutora se obrátit, takže bude mít větší přehled,“ vysvětlil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Poslanci chtějí exekutory blízko bydliště

Poslanci pak přišli s návrhy, které zavádí místní příslušnost exekutorů, takzvaná teritorialita. Vykonavatele v tomto případě volí soud, a to podle bydliště dlužníka.

„My preferujeme, aby to skutečně bylo v kraji dlužníka, aby to určoval ideálně soud, který k tomu má kompetenci,“ uvedl místopředseda sněmovního Ústavně právního výboru Jakub Michálek (Piráti).

„Zkušenosti ze slovenské teritoriality jsou neslavné a hlavně si myslím, že pokud někdo má na sobě iks exekucí, tak má procházet už insolvenčním řízením,“ doplnil předseda sněmovního Ústavně právního výboru Marek Benda (ODS).