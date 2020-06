ŽIVĚ: Sněmovna by měla rozhodnout o zákazu chovu slepic v klecích

Sněmovna by měla v pátek schvalovat novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, do níž chtějí opoziční Piráti vložit zákaz chovu slepic v klecích. Proti zákazu se již dříve vyslovil ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Podle něj by to znevýhodnilo české drůbežáře proti dovozům z jiných zemí.