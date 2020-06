Měly by přibýt nové kontejnery na kovy, obce na ně dostanou přidáno

Lidé by nově měli mít víc možností k třídění kovů. Povinné je to sice už pět let, ale s výjimkou větších měst stojí kontejnerů v ulicích pořád málo. Od příštího měsíce ovšem obce dostanou příplatky za rozšíření sítě. Dohodly se tak ministerstvo životního prostředí a společnost Eko-kom, která zastřešuje systém třídění.