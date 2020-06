Umístění Ratha do oddělení s vysokým zabezpečením nebyla chyba, oznámil soud

Teplická věznice nechybovala, když umístila Davida Ratha do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení. Ústavní soud odmítl stížnost proti rozhodnutí Okresního soudu v Teplicích, který v lednu nevyhověl návrhu na přeřazení vězně do oddělení s nižším zabezpečením. Usnesení zveřejnil ve své internetové databázi. Rath už v Teplicích není, počátkem roku se přesunul do Ruzyně.