Místo hraním po koncertech se živí v obchodě za kasou. Kdy se vrátí na pódium, zatím neví

„Přicházíme dál a dál o další a další projekty. V našem případě to není natolik pružné, aby se jeden den rozvolnilo a za týden se mohl uskutečnit koncert, to se domlouvá rámcově hodně dlouho dopředu,“ popsala svízelnost situace Tydlitátová.

Původně měla v supermarketu Simona Tydlitátová smlouvu do konce května. Teď si ji prodloužila o další tři měsíce, do konce srpna.

Simona Tydlitátová se dosud živila jako houslistka, nyní však musela vzít zavděk i místem pokladní. Zatímco k původní profesi se za poslední měsíc dostala jednou, do pražského supermarketu chodí pomáhat několikrát týdně.

„Devadesát procent koncertů, festivalů a divadelních představení jsou nenávratně zrušeny minimálně do začátku podzimu, takže umění ve valné většině mlčí dál, a to je samozřejmě spojené s existenčními problémy umělců, které setrvávají minimálně do konce srpna,“ konstatoval dirigent a umělecký vedoucí orchestru Collegium 1704 Václav Luks.

Příští koncert má mít Simona s orchestrem 24. června. Tentokrát i s diváky. Mezi nimi nebude chybět ani část nových kolegů z jejího přechodného zaměstnání.