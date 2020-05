Žáci se vrací do škol, hosté do hospod. Poslední velká vlna uvolnění je tady

přehrát video Události: V Česku se výrazně uvolňují opatření proti koronaviru

V pondělí končí povinnost zakrývat si venku dýchací cesty rouškou, respirátorem či šátkem. Neznamená to však, že se lidé mohou roušek nadobro zbavit, zatím je budou muset stále používat ve veřejné dopravě, na úřadech nebo v obchodech. Výjimky mají děti ve školách či školkách nebo některé profese, například lidé v kancelářích. Roušku by si lidé měli nasadit i venku, a to v případě, kdy se budou pohybovat v těsné blízkosti dalších osob, které nepatří do jejich rodiny. Češi si povinně zakrývají ústa a nos od 19. března, ve vnitřních prostorách by mohli roušky sundat koncem června. Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na neustálou nutnost dodržování hygienických pravidel. „Ačkoliv nám pozitivní epidemiologická situace umožnila se zase o krok přiblížit životu před koronavirovou pandemií, musíme být stále důslední a dodržovat hygienická pravidla,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Do škol se vrací jen část žáků Do škol se vrací jen část ze zhruba 563 tisíc mladších školáků. Docházka je totiž dobrovolná, zájem o ni museli rodiče školám nahlásit do pondělí 18. května. Někde se vrátí až 85 procent žáků, jinde jen kolem čtvrtiny. Děti ve školách rozdělí do skupin maximálně po 15 žácích, do konce školního roku se už nemají měnit ani potkávat. Ve třídách děti nebudou muset mít roušky, pokud zachovají rozestupy alespoň 1,5 metru. Na chodbách, toaletách či v šatnách budou roušky povinné.

Restaurace zavřou v jedenáct, v noci mohou fungovat okénka Také v restauracích bude nutné počítat s omezeními. Otevřeno budou moci mít od 06:00 do 23:00, mimo tuto dobu mohou fungovat výdejní okénka. Hosté i personál musí mít zakrytá ústa a nos, výjimka bude platit pro lidi u stolů při konzumaci jídla a pití, stoly musejí stát dál od sebe. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka tak některé restaurace, zejména ve vnitřní Praze, neotevřou vůbec, protože se jim to kvůli úbytku zahraniční i domácí klientely zatím nevyplatí. Konec omezení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních. Zcela otevřít mohou za přísných hygienických a bezpečnostních pravidel také tuzemské hotely, penziony, venkovní kempy a další ubytovací zařízení. Stále ale zatím chybí zahraniční klientela. Část tuzemských hotelů, především ve městech, proto podle Václava Stárka zůstane zavřená, větší zařízení zprovozní třeba jen část kapacity.

Kapacita bude omezena také v bazénech a saunách. Některé provozy už oznámily, že nestíhají vše připravit a termín otevření odloží. Fungovat nesmí vodopády, divoké řeky, protiproudy. Dočasně zrušeny musejí být také saunové ceremoniály, ledové studny a krystalické ochlazení. Pobyt v sauně nebo plavání budou možné bez roušky. Provoz mohou v pondělí zahájit také rozmanité služby, při kterých je porušována integrita kůže. Češi tak budou moci vyrazit na tetování, piercing nebo permanentní make-up. Návštěvy umožní jen polovina nemocnic Návštěvy mohou od pondělí povolit nemocnice, reálně však příchod návštěvníků umožní jen zhruba každá druhá. Ze 125 nemocnic, které České televizi poskytly informace, povolí návštěvy 52 zařízení, částečně pak některá oddělení zpřístupní ještě dalších 13 nemocnic, 60 zůstane zavřených. Otevírat oddělení budou později podle epidemiologické situace. Podle ministra zdravotnictví je ve většině oblastí zdržování zbytečné. „Očekával bych, že to bude víc nemocnic, protože celostátní epidemiologická situace je zkrátka dobrá,“ uvedl Vojtěch. „V současnosti potřebujeme dostat pacienty do nemocnic, a pokud budeme držet restriktivní opatření, tak i pacienti se budou bát do nemocnic jít,“ doplnil. Výjimkou je situace v Moravskoslezském kraji kvůli ohnisku nákazy covidu-19, které se objevilo v Dole Darkov. Restrikce tak v regionu zatím zůstávají. Zákaz návštěv vydaný hejtmanem kraje platí pro všechna krajská zdravotnická a sociální zařízení zatím do 30. června.

Jindé jsou od pondělka možné návštěvy v domovech pro seniory či osoby s postižením. Obnoví se s omezeními i provoz všech sociálních služeb, ale jenom pro klienty do 50 let. Pro všechny by pak měla zařízení sociálních služeb začít fungovat za měsíc 22. června. Hrady a zámky zvou na výlety Od pondělí je zrušeno také jedno z posledních omezení v dopravě, které zakazovalo provoz dosud nepovolených taxislužeb. V praxi však o velkou změnu nejde, většina taxislužeb, včetně těch alternativních, jezdila i dosud. Na šoféry s řádnou taxikářskou licencí se totiž zákaz nevztahoval. Vedle vnitřních prostor hradů a zámků a dalších památek, zoologických, botanických a dendrologických zahrad se veřejnosti v pondělí otevírá také 14 jeskyní provozovaných Správou jeskyní ČR.