Chybějící prověrka i spory s ministrem zdravotnictví. Prymula míří na Úřad vlády

Před vypuknutím pandemie byl Prymula veřejně téměř neznámý, v uplynulých měsících se stal klíčovou postavou. V březnu dokonce 14 dní vedl Ústřední krizový štáb a po boku premiéra stál na každé tiskové konferenci. Prezident již avizoval, že epidemiologovi udělí nejvyšší státní vyznamenání. Prymula v březnu porazil Andreje Babiše (ANO) v průzkumu důvěry. Krátce nato se objevil na webu hnutí ANO v sekci „naši lidé“ mezi ministry. Nyní už tam zase není. Premiér to zdůvodnil tím, že se lidé na Prymulu ptali. Končícímu náměstkovi nyní Babiš nabízí místo přímo ve Strakově akademii. „S panem premiérem jsme celou situaci probrali a výsledek je nabídka, která tam padla, a já jsem se ji nakonec rozhodl přijmout,“ potvrzuje epidemiolog.

Odkaz Babiš nabídl Prymulovi post vládního zmocněnce pro zdravotnictví

„Andrej Babiš potřebuje Romana Prymulu, protože Roman Prymula je tvář krize. Veřejnost ho vnímá jako vítěze nad krizí a Andrej Babiš chce být vítěz,“ podotýká komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Podle něj je jediným a zásadním důvodem, proč zbrusu nový post na Úřadu vlády vzniká, premiérův marketing. Sám Babiš ale podobné názory odmítá: „Prosím vás, ty nesmysly o nějaké trafice… Jaká trafika? Pan Prymula má nabídky do soukromého sektoru už dávno a je dobře, že zůstal ve službách státu,“ komentuje předseda vlády. Podle politologa Stanislava Balíka ovšem svým způsobem o trafiku jde. „Je to pozice evidentně šitá na míru Romanu Prymulovi a této konkrétní situaci. Evidentně jde jenom o to, byť to pan premiér nerad slyší, o jakousi trafiku, respektive o způsob, jak nechat profesora Prymulu v nejbližší blízkosti premiéra Babiše,“ je přesvědčen děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Prymula nad ministrem? Nový post pro Prymulu ještě musí schválit vláda. Epidemiolog by měl v oblasti zdravotnického výzkumu a vědy dokonce větší slovo než ministr zdravotnictví. „Neříkám, že budu nadřízený ministra zdravotnictví, ale v oblasti výzkumu bych tu problematiku měl koordinovat,“ vysvětluje Prymula. „Nevím, jestli nadřazený nebo podřízený, ale chápu to tak, že to zkrátka bude pro nás partner do budoucna a já v tom nevidím žádný problém,“ konstatuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jako problematické vnímá takové nastavení bývalý šéf resortu Svatopluk Němeček (ČSSD). „Oblast vědy a výzkumu byla vždycky integrální součástí agendy ministerstva zdravotnictví a nikdy nebyl jakýkoliv důvod, proč tu agendu vyčleňovat. Myslím si, že ani pro pana ministra to nebude úplně jednoduchá situace,“ předpokládá. „Půjde o to, že Andrej Babiš tady bude mít vedle Romana Prymuly, což je hvězda, někoho, na koho bude možné v případě, že to bude nutné, nějaké chyby nebo nedostatky shodit a říct: vidíte, to je ten Adam Vojtěch, on není ani členem hnutí ANO,“ dodává komentátor Honzejk.

Chybějící prověrka Prymula o tom, že opustí ministerstvo zdravotnictví, mluvil už v lednu. Jeho pozicí již před rokem otřásla podmínka ministra, který po svých náměstcích začal požadovat bezpečnostní prověrku. Národní bezpečnostní úřad ale ani po roce v případě epidemiologa nerozhodl. Prymula prohlašuje, že je to naschvál. „Pokud se to táhne přes jeden rok, tak je to zvláštní. Buď mělo být vydáno negativní stanovisko, nebo pozitivní. To, že není vydáno žádné, je pro mě zvláštní,“ doplňuje náměstek. Národní bezpečnostní úřad, který se o prověrky stará, spekulace o naschválu popírá: „Nikdo na NBÚ rozhodně prověrku schválně nezdržuje, toto není ani možné vzhledem k pevně nastavenému systému provádění bezpečnostního řízení,“ zdůrazňuje. Ministerští náměstci měli mít prověrku druhého stupně, tedy D – důvěrné. U Romana Prymuly se ale NBÚ rozhodl jít do větších detailů a zpřísnil ji na stupeň tajné. Tak to aspoň tvrdí sám Prymula. Bezpečnostní analytik Tomáš Šmíd se domnívá, že úřad mohl narazit na skutečnosti, které ho vedly k tomu, aby se na epidemiologovu minulost podíval důkladněji. Odvolání kvůli podezření ze střetu zájmů Prymula mezi lety 2009 a 2016 vedl Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Z funkce ho ale tehdejší ministr zdravotnictví Němeček odvolal kvůli podezření ze střetu zájmů. „V době, kdy vykonával funkci ředitele, tak zároveň inkasoval od farmakologických společností desítky milionů korun a já jsem to považoval za nepřijatelný střet zájmů,“ vysvětluje exministr. Sám Prymula ale s takovým důvodem nesouhlasí: „Pokud by to tak bylo, tak za těch pět let by to snad někdo zjistil,“ míní. Peníze od farmaceutických firem epidemiologovi šly za vedení klinických studií a část i z firmy Biovomed, kde byl Prymula prokuristou, a kterou vlastnila jeho dcera.

„Pan profesor byl paralelně prokuristou obchodní společnosti, která vydělávala na tom, že poskytovala služby farmaceutickým společnostem, konkrétně klinické studie, a zároveň byl ředitelem fakultní nemocnice, která měla s některými z těchto firem nebo mohla mít nějaké obchodní vztahy,“ popisuje šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cirkt. Klinika čínské medicíny Další možný Prymulův problém může být projekt kliniky tradiční čínské medicíny, za nímž jako šéf královéhradecké nemocnice stál. Čínská společnost CEFC do něj měla investovat 300 milionů korun, stavba se ale odsouvala. Nemocnice otevřela pouze čínské ambulance, které skončily loni v únoru a s nimi i projekt kliniky. Parlament totiž čínskou medicínu zákonem vyškrtl ze zdravotnických profesí. Prymula přiznává, že NBÚ se ho na projekt ptal – chtěl prý vědět, s kým se epidemiolog potkal. „Já se samozřejmě s nikým jiným než s reprezentací CEFC a oficiálními delegacemi nepotkával,“ prohlašuje Prymula. Podle Cikrta je problém v CEFC: „V rámci Číny, kde bylo na výběr, tohle byla možná ta nejhorší skupina, která pak sama měla v Číně problémy.“ Bezpečnostní analytik Šmíd dodává, že centra tradiční čínské medicíny zakládaná v zahraničí mohou být považována za uplatňování měkké síly. „Nebo to můžu říct více napřímo – za vlivové operace Čínské lidové republiky,“ konstatuje.

Sám sobě oponentem Roman Prymula není jen bývalým ředitelem nemocnice a spolupracovníkem farmaceutických firem v oblasti vakcín, ale stále i předsedou České vakcinologické společnosti. Ta ministerstvu zdravotnictví doporučuje, které očkování má být povinné, a tedy placené státem. A ve vedení stejného ministerstva stojí náměstek Prymula. „Já myslím, že o tom nerozhoduje vakcinologická společnost. Ta dává jenom odborné doporučení, které v řadě případů několik let nebylo reflektováno. Já jsem nikdy financování vakcín neřešil. To je otázka jiných osob. Já dělám vědu, já jsem dělal klinické studie,“ říká k tomu Prymula. Bývalý ministr zdravotnictví Němeček ale takovou konstelaci považuje za špatnou. „Odborné společnosti mají být jakýmsi oponentem ministerstva. Leckdy zase naopak ministerstvo musí ustát tlaky odborných společností,“ vysvětluje. Podobně uvažuje i Cikrt: „To je problém, protože ministerstvo se má radit s odbornými společnostmi, to má být jejich partner a mají se navzájem doplňovat a možná svým způsobem oponovat a podobně. Tady by si oponoval pan Prymula sám sobě.“ Babiš: Vojtěch a Prymula spolupracovat budou, dohlédnu na to Současnému šéfovi resortu Vojtěchovi Prymulova dvojí role nevadí. „Těžko se mi vyhodnocuje, jestli je nějaký potenciální střet zájmů nebo nikoli. A priori mě to nenapadlo,“ konstatuje. Dále ale trvá na tom, aby všichni náměstci měli bezpečnostní prověrku. Prymula požadavek označuje za účelový. „Vnímal jsem to jako účelovou věc, protože se mě tady bojí, to je jednoduché vysvětlení,“ domnívá se náměstek. Vojtěch to považuje za absurdní a poukazuje na to, že když Prymulu o prověrku před rokem požádal, epidemiolog se veřejné známosti a popularitě netěšil. Dle svých slov si ministr nedokáže po Prymulových mediálních výrocích představit, že by spolupracovali.

