Koronavirus zavřel skoro všechny školky. Děti se do většiny z nich vrátí ještě v květnu

Obnovit provoz by podle inspekce mohla většina školek v druhé polovině května. Otevřít by se měly i základní školy. Předběžné propočty asociace jejich ředitelů počítají s tím, že se vrátí zhruba polovina žáků. V posledních dnech ale část rodičů mění názor a děti nejspíš nakonec nechá doma. Třeba kvůli nastavení výuky.

Zároveň ale přiznal, že i díky tomu ve škole splní podmínky ministerstva. „Lavice se musí rozstrkat, aby děti byly od sebe daleko, na umyvadlo se musí přidělat dezinfekce,“ uvedl Černý. Učitelé pak budou ráno žáky u vchodu vyzvedávat a po jednom je vodit do šaten.

K plošnému uzavření škol už by podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) dojít nemělo. Pokud by se epidemie na podzim vrátila, mohlo by se podle něj stát, že se dostanou do karantény jen některé školy nebo třídy. Zároveň uvedl, že by si přál, aby se do škol v červnu dobrovolně mohli vrátit také žáci druhého stupně.