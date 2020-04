Rusko a Čína nás oslabují tím, že nás rozdělují, říká Vystrčil. Podle Petříčka je Koněv zástupný problém

přehrát video Události, komentáře: Tomáš Petříček a Miloš Vystrčil

„Vnímám dlouhodobý růst asertivity chování Ruska i Číny,“ řekl Petříček s tím, že z toho není nervózní. Zároveň to podle něj nelze podceňovat, ujistil, že diplomacie se tomu věnuje a je to také tématem jednání ve strukturách NATO. Vystrčil byl konrétnější: „Jsem nervózní z Ruska i z Číny. Podle mého názoru se těmto velmocem daří nás oslabovat tím, že nás rozdělují. Ať se to týká Koněva, Tchaj-wanu, nebo přístupu ke koronavirové krizi. Pokud je národ oslabován, pokud se lidé hádají mezi sebou, pak jsou snadným soustem pro to, aby je někdo jiný ovlivňoval a aby dělali, co ty velmoci chtějí. Z toho jsem velmi nervózní a je nejvyšší čas, abychom si to uvědomili.“ Ochrana svobody a demokraice je podle něj důležitější než to, jestli někde stojí, nebo nestojí ta či ona socha.

Pražským politikům hrozili i Češi, upozorňuje Petříček Ve vztazích s Ruskem se podle Petříčka vláda opakovaně ohradila proti zasahování do vnitřních věcí. Koněva považuje za zástupný problém, myslí si, že k eskalaci vedou jiné neupřesněné důvody. „Česko by se mělo chovat jinak než Rusko. My bychom se neměli chovat agresivně,“ prohlásil šéf české diplomacie. Policejní ochrana pro pražské politiky spojené s výše zmíněnými tématy je podle Petříčka obecné opatření, které má preventivní charakter. Připomněl, že na jejich adresu se objevily také výhružky od českých občanů.