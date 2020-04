Nemocnice vytvářejí databáze dárců krevní plazmy pro léčbu koronaviru a čekají na pokyn z ministerstva

Fakultní nemocnice v Olomouci by ráda zahájila odběry krevní plazmy od prvních dárců vyléčených z nákazy novým typem koronaviru už příští týden. „Nemocnici se už nyní přihlásilo pět lidí ochotných plazmu darovat,“ řekl mluvčí Adam Fritscher.

Zájemci se hlásí i ve Fakultní nemocnici Brno. Ta podle mluvčího vytváří databázi možných dárců, odběry zahájí, až bude znát podrobnosti k léčbě. „Čekáme na pokyny z ministerstva zdravotnictví k postupu léčby, jak s krevní plazmou naložit,“ řekl mluvčí Pavel Žára. Stejně reagovala i mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmánková: „Podklady, které společně s kolegy vypracoval docent Balík, leží na ministerstvu zdravotnictví. Čekáme, že postup léčby schválí v nejbližších dnech.“

Využití plazmy se předpokládá jen u těžkých případů

„Tato problematika je řešena na úrovni odborných společností, zabývá se jí zejména Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP, která v návaznosti na výstupy Evropské komise připravuje mezioborový doporučený postup. Finalizace tohoto doporučení by měla proběhnout v řádu několika dnů,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Klára Doláková.

Darovat krevní plazmu budou moci lidé ve věku od osmnácti do šedesáti let, kteří onemocnění novým koronavirem prodělali a jsou zcela zdraví. „Mezi vymizením klinických příznaků onemocnění s potvrzeným negativním testem a odběrem rekonvalescentní plazmy by měl uplynout interval alespoň čtrnáct dnů. Použití rekonvalescentní plazmy se předpokládá u pacientů s plicním selháním v důsledku infekce COVID-19 s nutností umělé plicní ventilace nebo mimotělní podpory plic typu ECMO,“ upozornila mluvčí ministerstva zdravotnictví.