Trhovci, prodejci aut a řemeslníci se vrací do práce. Vláda projedná rekordní schodek rozpočtu

Například na brněnském Zelném trhu nebudou trhy zatím takové, jak jsou místní zvyklí. Místo obvyklých 60 trhovců jich bude nejvýše 30, aby tak byly možné dvoumetrové rozestupy. Kromě toho musí mít taky dezinfekci a pravidelně čistit prodejní plochu.

„Nebude možné nic ochutnávat na trzích, nic pojídat na tom místě, nebude možné prodávat potraviny, které jsou určené výlučně k přímé konzumaci. Trhy budou omezeny pouze na to, že tam člověk přijde, nakoupí si mléko, zeleninu a odejde,“ popsal zaváděný režim ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Místo budou hlídat určení správci, v Praze pak bezpečnostní služba.

Na znovuotevření po více než měsíci se připravují i prodejci aut, a to jak nových, tak ojetých. Zaměstnanci autocenter se rozdělí do skupin a se zákazníky se tak potkávají jenom někteří. Interiér vozidla pak po každém zájemci vydezinfikují a znovu zabalí do ochranného igelitu. První vlna opatření otevře i provozovny řemeslníků.