Ochlazení nadcházejícího týdne zakončí znovu slunečný víkend. A možná přijdou i bouřky

Přelom stávajícího a příštího týdne do Česka přinese ochlazení, které způsobí příliv chladného vzduchu ze Skandinávie. Zatímco v sobotu se denní maxima dotýkají i třiadvaceti stupňů, v neděli mají propadnout na třináct až sedmnáct a přidá se déšť nebo přinejmenším přeháňky.

V pondělí by mělo být jasno až polojasno. V noci hrozí mrazíky, teploty mohou spadnout až dva stupně pod bod mrazu, přes den vyšplhají maximálně k 16 stupňům. Odpoledne by mohl přijít vítr s nárazy až 15 metrů za sekundu, podobné počasí by mělo panovat také v úterý a ve středu.

Ve druhé polovině týdne by se však mělo začít oteplovat. Hrozbu nočních mrazíků přes den vystřídají teploty až na 19. příčce Celsiovy stupnice. Meteorologové pak očekávají, že nový víkend doprovodí jasná obloha, mohou však místy přijít přeháňky, nebo i bouřky. V noci se pěstitelé musí mít stále na pozoru před mrazíky, přes den ale teploty vystoupají ke dvaadvaceti stupňům.

Sucho potrvá i v dalších týdnech

Pršet by mělo méně, než je běžné – a podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ bude velmi suchý právě hned příští týden. Srážkově by pak měly být podprůměrné všechny čtyři nadcházející týdny.

„První týden očekáváme velmi suchý a srážky se pravděpodobně vyskytnou až v závěru týdne. V následujících týdnech se předpokládá mírné přibývání srážek, ale s týdenními úhrny nejpravděpodobněji v intervalech normálních hodnot,“ dodali meteorologové. Průměrný úhrn srážek v tomto období je 54 milimetrů.

„Po ochlazení, které nastane začátkem předpovědního období, se teploty vzduchu budou pozvolna zvyšovat, ale týdenní průměry by neměly převyšovat obvyklé hodnoty pro danou roční dobu,“ dodali k teplotnímu výhledu do půlky května meteorologové. Dlouhodobá průměrná teplota v období od 20. dubna do 17. května je v ČR 12,6 stupně Celsia.