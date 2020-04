Nejen tečky na mapě. Do chytré karantény se zapojují další kraje

První vzpomínkové mapy lidí, u kterých se prokázal koronavirus, vznikly na krajské hygienické stanici v Brně. Modré tečky na mapě značí pohyb konkrétního člověka. „Terčíky tam jsou na dobu, která je delší než 15 minut, a on si opravdu může mnohem efektivněji vzpomenout, s kým si tam povídal, kde byl rizikový kontakt,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Základem jsou data z mobilního telefonu, nutný je proto souhlas jeho majitele. „Člověk během jednoho dne je schopen nakazit tři až čtyři jedince, tedy, pokud se nám podaří všechny tyto jedince zachytit do třetího dne, tak bychom to reprodukční číslo udrželi na úrovní jedna. To je náš cíl,“ uvedl Prymula.