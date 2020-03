Když bude na konci března nejvýše 8500 nakažených, mohli bychom uvolnit opatření, připustil Prymula

Uvolňování snad po Velikonocích, pendleři by měli dostat zákaz

Taková situace by podle něj mohla nastat kolem 12. dubna. „Pokud se vše podaří, jak předpokládáme, rušení plošných opatření by začalo od konce podle toho, jak byla zaváděna. Nejprve by se nastartovala výroba, služby, u škol není jisté, zda se to podaří do konce (školního) roku. Až nakonec by se to týkalo hromadných akcí,“ nastínil plán.

Ministr školství podle Prymuly v pondělí oznámí, jakým způsobem budou řešeny přijímací zkoušky a maturity. „Diskutujeme o tom, že maturity by mohly být v červnu. Dáme k diskuzi, jestli jeden z prázdninových měsíců nevyužít pro náhradní školní docházku,“ podotkl k tomu epidemiolog.

Vláda podle něj bude zřejmě muset upravovat pohyb lidí za prací do zahraničí. „Mám z některých regionů údaje, že i deset procent pendlerů je nakažených,“ řekl Prymula s tím, že navrhne uzavření hranic pro pendlery. Podobně se vyjádřil i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Zákaz cestování do zahraničí by mohl pokračovat i v následujícím roce či dvou, upozornil Prymula s tím, že letos budou občané trávit dovolenou zřejmě v tuzemsku.