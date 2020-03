Respirátorů bylo ve skladech tolik, kolik chtělo ministerstvo zdravotnictví, řekl šéf správy rezerv

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v úterý podivil nad tím, že ve státních hmotných rezervách bylo jen deset tisíc respirátorů a nikoli třeba dva miliony. Ředitel správy rezerv Pavel Švagr pro to však má jednoduché vysvětlení – ve skladech jich bylo tolik, kolik bylo požadováno. Správa podle něj vychází z toho, co ve svých krizových plánech stanoví ministerstva.

„Co se týká zdravotnického materiálu, tak my jsme se podívali do historie. Deset tisíc respirátorů bylo v SSHR od roku 2006. Požadavek na zařazení této položky do správy hmotných rezerv předložila tehdejší ministryně zdravotnictví (Milada) Emmerová a v principu od té doby jednotliví ministři požadavek potvrzovali,“ uvedl Pavel Švagr. „Žádný z nich nepožádal o navýšení.“