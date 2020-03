Pře o Květnou zahradu pokračuje. Olomoucké arcibiskupství se obrátilo na Nejvyšší soud

„Můžu potvrdit, že dovolání jsme podali. Chceme dotáhnout do konce to, co jsme žalobou začali. To znamená snahu naplnit úkol dobrého hospodáře, který chce využít všech prostředků, aby se prokázalo, zda majetek je, nebo není arcibiskupství,“ uvedl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Arcibiskupství je podle něj přesvědčeno, že Květná zahrada tvoří funkční a nedělitelný celek s kroměřížským zámkem i Podzámeckou zahradou a nesouhlasí s předchozím rozhodnutím soudů. Zámek a podzámeckou zahradu církev získala v rámci majetkového vyrovnání v roce 2015 a převzala letos v únoru.

Arcibiskupství o zahradu usiluje tři roky

Celý areál byl na seznam světového dědictví UNESCO zapsán v roce 1998. Arcibiskupství usiluje o vydání zahrady od roku 2017, kdy podalo na stát žalobu. Tu zamítl nejprve Okresní soud v Kroměříži, rozsudek následně loni v listopadu pravomocně potvrdila zlínská pobočka Krajského soudu v Brně.

Právní zástupce Národního památkového ústavu (NPÚ) Petr Wünsch už dříve řekl, že považuje Květnou zahradu za památku, která na seznamu UNESCO figuruje oprávněně. NPÚ podle něj odmítl Květnou zahradu v restitucích vydat kvůli pochybnostem o splnění zákonných podmínek, což potvrdily soudy.