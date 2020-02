Buď několik let vězení, nebo navždy Vídeň. Disidenti u soudu popsali nátlakové praktiky estébáků

„Rozhodl jsem se odejít, když byla do mého příběhu zatažena širší rodina,“ řekl Chmel, který na počátku osmdesátých let odjel z donucení se ženou a dvěma malými dětmi do Vídně. O zaměstnání přišli on i jeho manželka, vystupovat v televizi zakázali i jeho tehdejší tchyni Štěpánce Haničincové.

Po podpisu Charty 77 byl Chmel rok a půl ve vězení, odkud se vrátil s velkými dluhy. „Nevzali mě pak ani do kotelny v Jindřišské ulici,“ uvedl s odkazem na místo, kde byli zaměstnáni někteří další disidenti.

Kvůli tomu, že neměl zaměstnání, vyhrožovali policisté Chmelovi podle jeho výpovědi vězením. Několikrát ho odvezli na výslech a hrozili i několikaletým trestem za takzvaný paragraf 98 neboli podvracení republiky. „Nikdy jsem ale nebyl vystaven nějakému fyzickému násilí,“ uvedl disident.