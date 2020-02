Zakázat klecový chov slepic? Sněmovna neumí najít společnou řeč

Někteří zákonodárci argumentovali nejen týráním slepic v klecích, ale také tím, že se supermarkety dobrovolně zavazují, že vejce z klecových chovů nebudou nabízet. Členka výboru pro životní prostředí Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) pak v Devadesátce ČT24 s odkazem na jakost vajec od nosnic z volného výběhu dodala, že „pokud nám nejde jenom o to, jak se chováme ke zvířatům, může být zásadní to, co člověk jí a jaká je kvalita“.

Proti tomu se ale zástupci hnutí ANO ohrazují. Členka zemědělského výboru Margita Balaštíková upozorňuje, že boj proti klecovým chovům může být do značné míry bezzubý, pokud – s ohledem na otevřený trh - nedojde k jeho zákazu v celé Evropské unii a současně k dovozu daných výrobků ze třetích zemí. „Musím mít morální zodpovědnost k lidem, které zastupuji – a to jsou naši zemědělci, chovatelé a potravináři,“ podotkla ve vysílání ČT24.

Zaznívají ovšem i argumenty zpochybňující zákaz. „Zásadně mi chybělo, aby stát chovatelům jasně řekl: Na nutné náklady na změnu technologií vám dáme finanční podporu,“ komentoval projednávání poslanecké předlohy šéf lidovců a někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka. Bez státní podpory pro změnu slepičího chovu by přitom podle něj v případě zákazu klecí hrozilo to, že Česku výrazně poklesne soběstačnost v produkci vajec.

Omezení cirkusů

Shoda naopak panuje na přísnějším přístupu k cirkusům, potažmo k drezúře volně žijící zvěře. Norma počítá s rázným omezením, podle něhož nebude možné, aby v cirkusech vystupovala zvířata, která se narodí po roce 2021. Majitelé cirkusů nebudou moci volně žijící zvířata ani nakupovat nebo množit.

V Česku momentálně může se zvířaty vystupovat sedmapadesát subjektů; sem spadají i firmy, které se zabývají výcvikem zvířat třeba pro reklamu nebo film, klasických cirkusů je zhruba dvacítka. V nich pak podle analýzy Státní veterinární správy z roku 2018 žije na šest set zvířat – a pokud opatření vejde v platnost, bude v delším výhledu znamenat zánik cirkusových zvěřinců.

Iniciativa Cirkusy společně (zahrnuje mimo jiné cirkusy Berousek a Humberto proto už nyní hrozí občanskou neposlušností. „Cirkus a zvířata k sobě prostě patří. Je to, jako kdyby hokejisti hráli hokej bez puku, divadlo bez herců. Budeme bojovat do posledního dechu,“ řekl mluvčí iniciativy Hynek Navrátil.

„Chovat zvířata jenom pro zábavu člověka je málo. Morálně to neobstojí – a nepatří to do jednadvacátého století,“ kontruje senátor a ředitel královédvorské zoo Přemysl Rabas. „Dřív se v cirkusech představovaly lidské anomálie a lidské rasy. Dnes nikoho nepřekvapí, že to je jistý atavismus.“

„Je nejvyšší čas tyto praktiky opustit,“ připojuje se Pekarová Adamová. „Ani lev, ani tygr se nenarodili pro to, aby poskakovali po manéži. Za padesát let se lidem bude zdát zvláštní, že jsme se chodili do cirkusu podívat na medvěda na motorce.“

Někteří poslanci pak čekají na upřesnění, jak by návrh dopadl například na chovy koní. „Drezura koní je disciplína, která tady fungovala,“ říká místopředseda sněmovního zemědělského výboru Petr Bendl (ODS).