Z ilegálního zooparku ve Zvoli u Prahy utekla puma. Lidé by neměli vycházet

Ze zooparku ve Zvoli u Prahy utekla dospělá puma. Lidé by se neměli zdržovat venku a neměli by chodit do blízkého lesa, řekl starosta obce Miroslava Stoklasa. Zoopark je ve Zvoli načerno, obec se snaží o jeho zrušení, nejedná se navíc o první útěk exotického zvířete ze zdejšího parku.