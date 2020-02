Křeček složí slib do rukou místopředsedy sněmovny Filipa a stane se ombudsmanem

Stanislav Křeček se v poledne oficiálně stane ombudsmanem – v Poslanecké sněmovně složí slib do rukou jejího místopředsedy. Do Brna, kde úřad veřejného ochránce práv sídlí, by měl jedenaosmdesátiletý exposlanec zamířit ve čtvrtek. Bude se ale muset vypořádat s pokusem o protestní blokádu.