Předseda komunistů Filip je v nemocnici, údajně s podezřením na infarkt

„Mohu potvrdit, že pan předseda Vojtěch Filip je hospitalizován a v současné době ho vyšetřují lékaři. Podezření na infarkt zatím nemohu potvrdit, nerada bych spekulovala o jeho zdravotním stavu,“ uvedla mluvčí KSČM Helena Grofová.

Záchranka odvezla Vojtěcha Filipa do nemocnice ze sídla komunistické strany v ulici Politických vězňů v centru Prahy. „Byla to náhlá indispozice a byl odvezen rychlou záchrannou službou,“ uvedl místopředseda KSČM Stanislav Grospič. Záchranáři přepravili místopředsedu sněmovny do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlovo náměstí, doplnila poslankyně Miloslava Vostrá.

I když nezasedá plénum Poslanecké sněmovny, měl Filip ve středu reprezentovat poslance – do jeho rukou měl složit slib nově zvolený ombudsman Stanislav Křeček. Ceremoniál proběhne, ale Filipa nahradí další místopředseda dolní komory Tomio Okamura (SPD), sdělil další místopředseda Vojtěch Pikal (Piráti). Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) je na zahraniční cestě.