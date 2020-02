Česko se rozloučilo s Erazimem Kohákem. Filozofem, který varoval před plundrováním přírody

přehrát video Události: Rodina, přátelé a veřejnost dali poslední sbohem Erazimu Kohákovi

Kohák se narodil 21. května 1933 v Praze do rodiny novináře a učitelky angličtiny. Za okupace byli oba jeho rodiče vězněni za odbojovou činnost. Kohák po válce navštěvoval Státní akademické gymnázium. S rodiči v roce 1948 uprchl do Německa, poté odešli do USA. Ve věku 86 let zemřel Erazim Kohák, významný český filozof a velikán environmentální etiky. V dětství skaut v Praze, v emigraci skautský vedoucí v Kanadě. Budeme na Tebe vzpomínat s vděčností a úctou, bratře Jezevče! #skaut pic.twitter.com/AlEbf7nadU — #SKAUT (@skaut) February 9, 2020 Pracoval v dělnických profesích a zároveň studoval na Colgateově univerzitě. V roce 1954 získal stipendium a mohl pokračovat ve studiu na Yaleově univerzitě, tam také v roce 1958 získal doktorát. V roce 1960 nastoupil jako asistent na katedře filozofie Bostonské univerzity, kde pak byl jmenován docentem a profesorem. V srpnu 1969 byl krátce v Československu. Ještě coby student Yaleovy univerzity se oženil s americkou vrstevnicí Frances, se kterou měl tři dcery. V roce 1977 ale přišel rozvod a odchod na sedmnáct let do lesů ve státě New Hampshire, kde žil ve vlastnoručně vybudovaném domku. „Zčásti to byla ekonomická nutnost, protože po rozvodu jsem dobrovolně dal všechno manželce a dětem. A pak jsem odešel proto, že jsem byl psychicky v hrozně špatném stavu. Ten rozvod pro mě znamenal zhroucení mých představ o životě.“

přehrát video Erazim Kohák hostem pořadu Před půlnocí na téma skauting (2012)

V lesích se vzpamatovával, psal (zde napsal svoji nejúspěšnější americkou knihu The Embers and the Stars, která vyšla v roce 2016 česky jako Oheň a hvězdy), žil s psycholožkou Sheree, jež byla o čtvrt století mladší, na univerzitu do města dojížděl. Do Česka se Kohák vrátil po roce 1989 a měl zásadní podíl na opětném etablování české filozofie, snažil se také probouzet ekologické povědomí. „Lidé, kteří se orientují na konzum, ztrácejí zájem o věci veřejné. A to je setsakramentsky nebezpečné,“ řekl jednou. Nadspotřeba se podobá plavbě na Titaniku V letech 1991 až 1994 učil střídavě v letním semestru v Praze a v zimním semestru v Bostonu. V roce 1995 se vrátil do ČR natrvalo, pak působil jako profesor filozofie na UK v Praze. V letech 2001 až 2005 byl členem Rady České televize. Byl také členem čestné rady Hnutí Duha, předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život na Zemi a čestné rady Dětí Země. Dlouholetý člen sociální demokracie, za niž v říjnu 2004 neúspěšně kandidoval v Praze 4 do Senátu, patřil i mezi neformální poradce někdejšího premiéra Vladimíra Špidly. Kohák byl veřejnosti známější jako sympatizant ekologických hnutí než jako filozof, jímž byl vzděláním i povoláním. „Jako filozof mohu poukazovat na to, že zdroje přírody jsou omezené a že zvyšování nadspotřeby se podobá plavbě na Titaniku, mířícího ke srážce s ledovcem.“ řekl jednou.

přehrát video Krásný ztráty s Erazimem Kohákem a Olgou Sommerovou (2002)