Není důvod k panice, uklidňuje ministr Vojtěch. Nejvíc podle něj pomůže informovanost

přehrát video Vojtěch: Nechci paniku, ale nic nepodceňujeme

„Nemůžeme nic podcenit a myslím, že to ani neděláme. Ale nejsem spokojen s tím, že se vytváří panika, lidé jsou zmatení a to není pro celou věc dobré. Z epidemiologického hlediska nemůžeme v tuto chvíli mluvit o zásadním nebezpečí pro naše občany,“ podotkl ministr Adam Vojtěch v Událostech, komentářích. „Onemocnění dosud není prozkoumáno, ani Světová zdravotnická organizace (WHO) ho dosud neoznačila za vysoce nebezpečnou nákazu. To se sice může změnit, ale zatím není důvod k panice,“ podotkl a současně dodal, že v lékárnách by se měly brzy znovu objevit respirátory a roušky, které v některých místech došly.

Česká republika podle něj informace o vývoji nákazy získává především od WHO a Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). „Svět bere dnes infomrace zejména z Číny, potažmo od WHO, která má ve Wu-chanu své zástupce a tvrdí, že Čína v tomto případě spolupracuje mnohem lépe, než tomu bylo u předchozích epidemií jako SARS. Věřím, že informacím WHO můžeme důvěřovat,“ zdůraznil ministr. Situaci v Česku i po celém světě podle Vojtěcha výrazně pomohlo, že Čína v pondělí omezila skupinové zájezdy mimo Čínu. „Asi osmdesát procent čínských turistů v Česku je součástí velkých zájezdů,“ poukázal Vojtěch.

„První potvrzený případ by leccos změnil“ Pokud by přece jen do Česka přicestoval někdo nakažený koronavirem, neodhalil by ho podle ministra plošný screening na letišti; ilustroval to na příkladu čínského turisty, kterého v pondělí s podezřením na asijskou nákazu hospitalizovali v českobudějovické nemocnici. „Ten muž, který přicestoval z Číny a měl podezření na nákazu, nepřiletěl do Prahy, ale do Budapešti, nasedl na autobus, procestoval několik měst a teprve pak se začal cítit zle. Nejdůležitější je maximální informovanost, aby lidé sami vyhledali lékaře,“ řekl Vojtěch. V pondělí večer byla nákaza koronavirem v jeho případě vyloučena.