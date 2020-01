Pokud by se koronavirus rozšířil, lékaři by jej rozpoznali v době chřipek jen stěží, míní experti

přehrát video 90' ČT24: Jak zabránit šíření nového typu koronaviru?

Světová zdravotnická organizace sice ve středu nedospěla k žádnému závěru v souvislosti s koronavirem z Číny a rozhodnutí odložila, zato čínské úřady se rozhodly izolovat město Wu-chan, odkud se zřejmě virus začal šířit. Pro Česko a jeho občany to zatím neznamená téměř nic. „Riziko pro nás je téměř nulové, naprosto minimální,“ ujistil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Zároveň připomněl, že má Česko připravené plány pro případ pandemií i postupy pro případ zachycení některého závažného onemocnění. Případný pacient by byl převezen do pražské Nemocnice Na Bulovce. Stát počítá i s možností, že by se nakazilo více lidí.

„Pokud by kapacita Bulovky nedostačovala, je připraveno vojenské zařízení v Těchoníně. Kapacita je několik desítek pacientů. Pokud by kapacita přesáhla desítky, vytvářely by se improvizované izolátory v některých nemocnicích,“ nastínil Prymula. Důležité je i to, že z provincie Chu-pej respektive jejího hlavního měsa Wu-chanu do Česka nelétá přímá linka. Do Evropy je podle Prymuly odtud možné doletět pouze do Londýna, Paříže a Říma. „Ale první opatření bude monitorovat pasažéry, kteří doletěli do těchto destinací v Evropě a budou mít navazující lety do jiných zemí potažmo do Česka,“ podotkl. Je to chřipka? Je to rýma? Je to koronavirus? David Řezáč z kliniky infekčních nemocí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice se domnívá, že největší problém v případě výskytu nemoci v Česku by souvisel s jejím rozpoznáním – zvláště v době, kdy se očekává chřipková epidemie. „Když za mnou přijde pacient, já na první pohled nerozpoznám rozdíl mezi běžným virovým onemocněním, těžce probíhající chřipkou a koronavirovou nákazou. Problém by to byl především ze začátku v diagnostice. Diagnostika nového koronaviru není v Česku běžně dostupná,“ poukázal David Řezáč.

To připustil i náměstek Prymula, který se obává, že opatření zavedená kvůli virům SARS či MERS by v případě nové nemoci nemusela být příliš účinná. Wu-chanský koronavirus má podle něj mírnější příznaky včetně teploty. Například měření teploty na letištích by tak bylo méně průkazné a v období chřipek by mohlo být velmi zavádějící. „Teď by docházelo k tomu, že tam bude řada respirací, budeme zachycovat případy, které mají zvýšenou teplotu z jiných důvodů,“ poznamenal Prymula. Domnívá se však, že kdyby se ukázalo, že opatření na letištích nejsou účinná, „tak by byl velký tlak zabývat se vývojem vakcíny“. Tu by podle něj bylo možné vyvinout docela rychle.

