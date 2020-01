Ostravsku by pomohla americká základna, navrhl Vondra. Zkuste to a popereme se jako o radar, varuje Konečná

„Podle průzkumů veřejného mínění 60 procent lidí oceňuje naše členství v NATO. To je měřitelné, buď nám to přináší prospěch, nebo ne. A je tady shoda, že NATO je pro nás dobré. A klíčem k NATO je americká přítomnost v Evropě,“ vysvětlil Vondra. Proto by měla podle něj v Česku stát americká základna.

Příhodným regionem by podle Vondry byl Moravskoslezský kraj. „Region bude mít velké problémy s restrukturalizací a dekarbonizací. Green Deal (příklon EU k obnovitelným zdrojům – pozn. red.) bude velký útok na peněženky lidí,“ tvrdí europoslanec. „Přinese to zavírání různých závodů, propouštění lidí, už to vidíme, klesla cena uhlí.“