Raději z Krakova nebo Katovic. Na ostravské letiště by mohly cestující přilákat nové linky

Nové linky chce Moravskoslezský kraj podpořit až jednou miliardou korun. Kromě spojů do Mnichova a Vídně by chtěl v budoucnu zavést i leteckou linku do Varšavy. V případě mnichovské a vídeňské linky se zahájení letů očekává už na jaře příštího roku. V letošní sezoně zajišťuje letiště Leoše Janáčka v Mošnově lety do osmnácti destinací s osmi leteckými společnostmi. Jde o jednu pravidelnou linku do Londýna a další linky do oblíbených dovolenkových destinací v Řecku, Turecku, Egyptě, Bulharsku nebo Španělsku. „Loni jsme pokořili rekord v přepravě cestujících z tohoto letiště, bylo to téměř 378 tisíc cestujících. Právě na to chceme navázat,“ řekl obchodní ředitel Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský s tím, že pokud jde o tuto letní sezonu, zaznamenávají nárůst v dopravě o sedmnáct procent.

Problémy s boeingy a silná konkurence Vedení letiště se ve spolupráci s cestovními kancelářemi i leteckými společnostmi podařilo zachránit drtivou většinu letů, a i přes problémy s Boeingy 737 MAX tak odletí v létě z Mošnova 93 procent naplánovaných spojů. „Hlavně největší česká charterová společnost Smartwings má několik těchto strojů, nebo většinu jejich flotily tvoří právě tyto stroje. Byl to donedávna velmi moderní a používaný stroj,“ řekl Bujnovský. Boeingy nepředstavují jedinou překážku ostravského rozvoje. Lidé z Moravskoslezského kraje stále častěji využívají služeb například krakovského nebo katovického letiště. Podle vedení letiště je konkurence silná, a tak se chce soustředit například na služby, jako je parkování. Opravovat se má i vzletová dráha.

„Dráha je z padesátých let a poslední velká rekonstrukce proběhla v osmdesátých letech. Momentálně s krajem řešíme, jak dráhu opravit. I přesto je ale stále bezpečná a v pořádku.“ Stanislav Bujnovský obchodní ředitel Letiště Ostrava

Mnichov a Vídeň? To už tady bylo Nové linky vedení letiště a Moravskoslezského kraje vybírala s ohledem na investory v regionu, zajímalo je také to, kam lidé z Ostravy nejraději cestují. Plánované spoje mají hlavně propojit mošnovské letiště s velkými letišti, odkud budou lidé cestovat dál do světa. Do německého Mnichova a rakouské Vídně se už v minulosti z Ostravy létalo, jenže zájem postupně opadal a provozovatelé linky ukončili. Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka (ODS) řekl, že takový vývoj se tentokrát nepředpokládá. „Společnosti tehdy linky ukončily z různých důvodů. Linka do Mnichova byla zrušena kvůli krizi v roce 2009 a linka do Vídně kvůli tomu, že společnost zkrachovala. Mělo to objektivní příčiny,“ řekl Unucka. Vedení Moravskoslezského kraje si je jisté, že do výběrového řízení se přihlásí alespoň dvě letecké společnosti, které budou linky do Mnichova a Vídně provozovat.

Konec linky z Pardubic do Londýna S obtížemi se potýkají i jiná regionální letiště v Česku, například to v Pardubicích letos přišlo o pravidelnou linku do Londýna, kterou provozovala společnost Ryanair. Letiště muselo také hledat náhradu za zrušené charterové lety společnosti Smartwings. Blízká vzdálenost Pardubic od hlavního města přitom nabádá k tomu, aby se pardubické letiště stalo druhým letištěm pro Prahu, které by mohlo sloužit jako jakási náhrada. Zatím se to ale nedaří. Podle ředitelky Letiště Pardubice Hany Šmejkalové je to však jenom otázka času. „V loňském roce jsme měli necelých 150 tisíc cestujících, v letošním roce momentálně předpokládáme kolem devadesáti tisíc. Ovšem pokud se nám podaří dohodnout byznys, který je teď na spadnutí, mohlo by to být i více než v loňském roce,“ řekla šéfka letiště. Letiště v Pardubicích věří, že se mu podaří z hlediska charterových destinací otevřít stejné destinace, které mělo v nabídce v loňském roce. Navíc by měly přibýt i dvě úplně nové destinace. Podrobnosti ale zatím vedení letiště sdělovat nechce. 35 milionů pro pardubické letiště navíc Společnost EBA, která provozuje letiště v Pardubicích, hlasí ztrátu už čtvrtým rokem. Její akcionáři, kterými jsou ze dvou třetin město Pardubice a z jedné třetiny Pardubický kraj, odsouhlasili navýšení základního kapitálu o 35 milionů korun. Šmejkalová tvrdí, že velkou část ztrát tvoří odpisy, které vznikly výstavbou nového terminálu. „To prostě patří k té ekonomice. V momentě, kdy uděláte velkou investici, zvýší se vám ohromně odpisy,“ upozornila ředitelka.

Nejvíc cestujících z regionálních letišť má Brno Rekordní sezonu loni naopak zažilo brněnské letiště v Tuřanech, které jako jediné z regionálních letišť v Česku odbavilo více než půl milionu cestujících. Nejvíce, zhruba polovinu, o letních prázninách. V prvním pololetí tohoto roku to bylo přes 170 tisíc cestujících, což je meziroční nárůst asi o 18 procent. Za stoupající množství cestujících vděčí brněnský terminál hlavně nově zavedeným linkám do Berlína a Milána. Způsoben je ale také sezonními a charterovými lety, jen v červnu odletělo z Letiště Brno 87 tisíc cestujících. Zdejší ranvej si lidé vybírají pro cesty na dovolenou, stejně jako v Ostravě se nejčastěji jedná o Řecko, Bulharsko nebo Egypt. Po skončení letní sezony však budou z Brna létat už jenom tři pravidelné linky, kromě Berlína a Milána ještě linka do Londýna.