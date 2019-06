Mošnov se snaží získat letecká spojení do Vídně, Mnichova i Varšavy. Hejtmanství na to přispěje

V Moravskoslezském kraji působí přes 250 společností s významným zahraničním podílem. Nedostatečné letecké spojení do regionu často zmiňují právě podnikatelé a investoři. Záměry krajských radních ale ještě musejí schválit zastupitelé, kteří zasednou příští týden.

Pokud zastupitelé dva závazky veřejné služby pro trasy do Vídně a Mnichova podpoří, bude v zadávacím řízení veřejné zakázky stanovena maximální roční výše veřejné podpory na 7,8 milionu eur, tedy přes 200 milionů korun. Podle krajských radních by ale provoz mohl být nakonec levnější. Nové linky do Vídně a Mnichova by mohly začít létat příští rok na jaře.

Z ostravského letiště dvakrát, možná třikrát denně

„Počítáme minimálně s 11 rotacemi týdně na každé lince. Pokud bude zájem, mohlo by se letadly o minimální kapacitě 40 cestujících do Mnichova či do Vídně časem létat i třikrát denně,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS).

Podle Unucky byl Mnichov vybrán jako destinace smíšená, kdy kromě přestupů na jiné linky bude značná část cestujících v tomto městě končit nebo začínat.