Jako psát na obrazy v galerii. Omítky krumlovských památek jsou rozryty „jmény hloupých“

Regionálnímu štábu České televize se třeba podařilo kontaktovat autora podpisu na omítce věže poutního areálu na Křížové hoře. Návštěvník si fotografii své zvěčnělé chlouby vystavil na sociální síti. Ve svém počínání nic špatného nevidí.

„Zaprvé, není to kostel. Zadruhé, je to napsané cihlou, která se omyje při prvním dešti,“ zareagoval autor nápisu na dotaz České televize. Bohužel se mýlí v obou případech. O kostel v areálu na Křížové hoře se jedná a déšť jeho nápis rozhodně nesmyje. Několik písmen je totiž vyrytých přímo do omítky.

Podobnou zkušenost mají i na ostatních místních památkách, včetně samotného zámku Český Krumlov. „Takhle vypadá místo, které nelze nijakým způsobem chránit. Adresně bychom mohli možná vygooglit, kdo je kdo a ,poděkovat‘ jim za to, že zanechali svou velmi negativní stopu na památce UNESCO,“ žertuje trpce kastelán zámku Pavel Slavko u části zdi zaplněné různými nápisy a piktogramy.