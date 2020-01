Evropa by měla vyzvat USA a Írán k uklidnění situace, shodli se u oběda Babiš se Zemanem

„S panem prezidentem jsem probíral i celkově zahraniční věci. Shodli jsme se v tom, že Evropa by měla vyzvat i Spojené státy i Írán, aby situace neeskalovala, že bychom se měli více angažovat jako Evropané. Samozřejmě i situace v Libyi je složitá, takže v tomhle směru bychom se měli snažit být aktivní a zapojit se do této situace,“ uvedl Babiš.

Předseda vlády poznamenal, že každý rok občané, firmy i stát zaplatí 47 miliard korun za obnovitelné zdroje. Jen na dotaci výkupních cen elektřiny ze solárních elektráren jde podle Babiše 30 miliard korun ročně.

„To je jeden z největších tunelů v historii samostatné republiky. Pokud bychom měli těch 30 miliard ročně, byli bychom v přebytku,“ tvrdí premiér. Přijdeme s nějakým návrhem, dodal.

S prezidentem probíral také jeho kritiku neefektivity justice nebo dlouhotrvající stavební řízení.

„V tomhle směru navštívím Ředitelství silnic a dálnic a budeme informovat veřejnost, kde všude dochází ke zpožděním. Bohužel práva jednotlivých organizací, které se specializují na to, abychom u nás nestavěli dálnice, jsou taková, jaká jsou. My se to snažíme změnit, ale jde to ztěžka,“ nastínil Babiš.

Hlava státu podle premiéra dále kritizovala, že v Národním investičním plánu není dostatečně obsažen sport. „S panem prezidentem jsme se dohadovali o tom, co je národní sport. Pro mě je to hokej, pro pana prezidenta fotbal, proběhla taková debata,“ doplnil Babiš.